Al via un week-end con l'alta pressione ma con alcuni temporali, oggi fino a 30 gradi

L'anticiclone delle Azzorre si è ricordato dell'Italia: erano molte settimane che questa figura barica mancava nel Mediterraneo ed ora è approdata sulle nostre regioni. Le caratteristiche principali dell'alta pressione delle Azzorre sono chiare e semplici: porta stabilità e caldo non eccessivo (in estate), a differenza del cugino sub-tropicale che oltre alla stabilità porta anche caldo notevole.

Tuttavia chiariamo che la stabilità non sarà totale nel corso di questo week-end: sul bordo settentrionale dell'anticiclone scorrerà una debole perturbazione che proprio questa sera lambirà il nord Italia. Questo significa che avremo un rapido passaggio di acquazzoni e temporali questa sera sull'arco alpino e su Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia.

Previsioni per oggi 23 maggio 2020

Stabile al mattino e al pomeriggio su tutta Italia: le temperature raggiungeranno i 28-30°C in pianura Padana (specie tra basso Veneto, Emilia e Lombardia), Lazio, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

In serata rapido guasto del tempo sul nord Italia per l'arrivo della perturbazione sopra menzionata: essa porterà temporali sparsi e rovesci improvvisi soprattutto sull'arco alpino che si sposteranno nella notte verso il nord-est, Rapido miglioramento già nella mattinata di domenica.