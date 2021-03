Al via un periodo di spiccata variabilità di stampo OCEANICO

Questo fine settimana abbiamo sperimentato un brusco cambio di circolazione sul continente europeo, l'anticipo di primavera delle scorse giornate ha lasciato temporaneamente il posto ad una situazione di tempo instabile con caratteristiche invernali, le temperature sono scese di alcuni gradi anche sul nostro Paese, special modo sulle regioni del nord e lungo i versanti di medio ed alto Adriatico, con un ricambio d'aria che a tratti è diventato anche sensibile. Sono rimaste più elevate le temperature lungo i versanti tirrenici ed al sud. Questa parentesi di freddo sarà destinata a risolversi piuttosto in fretta, nella nuova settimana entrante appare ormai confermato l'esordio di un nuovo tipo di circolazione, questa volta in arrivo da occidente.

Il cambio di circolazione viene annunciato dal passaggio di una nuova perturbazione per le regioni del centro e del sud tra domani, lunedì 8 e martedì 9 marzo, ci sarà spazio per delle precipitazioni soprattutto lungo i versanti tirrenici. Ecco DOVE secondo il modello american o si consumeranno le maggiori probabilità di poggia martedì 9:

Seguirà una pausa di tempo relativamente più stabile tra mercoledì 10 e giovedì 11 marzo, con un rialzo generale della temperatura. Qualche annuvolamento si attarderà soltanto al sud. Analisi in quota del modello europeo riferita al prossimo giovedì, in cui si evince il rinforzo dei venti occidentali sull'Europa:

Il rinforzo di una grande circolazione di bassa pressione ubicata col proprio perno sul nord-ovest Europa, farà sentire i suoi effetti anche sullo stivale italiano; nella seconda metà della settimana i venti prenderanno a spirare in maniera tesa dai quadranti occidentali, ci saranno frequenti annuvolamenti lungo i versanti tirrenici e sull'arco alpino, non mancheranno delle episodiche precipitazioni, sebbene al momento non venga previsto il passaggio di una perturbazione organizzata. Le temperature saranno gradevoli.