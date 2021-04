Al via la stagione dei tifoni: ciclone tropicale Surigae colpirÃ  le Filippine

Ciclone tropicale Surigae colpirà le Filippine nelle prossime 72 ore. Attesi nubifragi e venti devastanti, oltre 200 km/h. È il primo tifone della stagione nel nostro emisfero.



Con i primi caldi nella fascia tropicale dell'emisfero boreale tornano a svilupparsi i temibili cicloni tropicali, in particolare nel Pacifico occidentale dove la concentrazione di acqua calda è senza dubbio superiore rispetto all'Atlantico (in questo l'ultimo la stagione degli uragani comincerà, come sempre, nel corso dell'estate).

Il primo tifone della stagione è stato chiamato Surigae e si sta rapidamente intensificando a ridosso delle Filippine, dove arriverà nelle prossime ore con effetti devastanti. Surigae potrebbe colpire le coste orientali delle Filippine con venti oltre 200 km/h, piogge torrenziali e soprattutto mareggiate imponenti. L'impatto del vortice è atteso nel corso di questo week-end, tra stasera e domani.



Al momento il tifone Surigae ha una potenza identica a quella di un uragano di categoria 4, dato che ha raggiunto una velocità media del vento di 215 km/h, con raffiche fino a 260 km/h. In prossimità delle Filippine ci sarà un lieve indebolimento, ma non basterà per evitare danni importanti.

Surigae non dovrebbe effettuare il landfall sul territorio delle Filippine, ma scorrerà in mare fino a nord dell'isola di Luzon. Paradossalmente potrebbe risultare ancor più deleterio: un impatto con la terraferma avrebbe fortemente indebolito il ciclone, mentre scorrendo di fianco alle Filippine manterrà una notevole energia per tutta la durata del peggioramento, causando nubifragi e venti tempestosi lungo gran parte delle Filippine orientali.