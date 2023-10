Aggiornamenti serali: toccata e fuga dell'autunno a metà mese?

Gli aggiornamenti serali dei principali centri di calcolo presentano scenari abbastanza interessanti per la seconda decade del mese, come del resto avviene già da qualche giorno. Tra alti e bassi, in un'atmosfera molto stabile su buona parte dell'Europa centro-occidentale, potrebbe inserirsi qualche interessante incursione fredda nord-atlantica che potrebbe determinare un peggioramento del meteo in molte regioni europee, inclusa la nostra penisola.

Sia chiaro: per il momento si tratta solo di tendenze a lunga scadenza, poiché almeno fino al 12 ottobre non ci sarà alcuna via d'uscita da questo opprimente, solido e coriaceo anticiclone nordafricano, ormai radicato su tutta l'Europa centro-meridionale. Addirittura, ci aspettiamo un ulteriore aumento delle temperature tra il weekend e l'inizio della prossima settimana su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, Italia compresa, dove continueremo a registrare temperature localmente fino a 28-30 °C, come se ci trovassimo ancora in estate.

Il ritorno dell'autunno potrebbe arrivare entro metà mese, e il modello americano GFS ce lo mostra con un aggiornamento davvero interessante in ottica autunnale. Una vasta saccatura fresca nord-atlantica potrebbe avvolgere tutta l'Europa occidentale e successivamente attraversare anche l'Italia, portando nubi, piogge e forti temporali che, considerando il calore accumulatosi nei giorni precedenti, potrebbero essere determinanti per lo sviluppo di fenomeni piuttosto rilevanti.

Inoltre, potrebbe essere l'occasione per l'arrivo delle prime nevicate degne di nota in montagna, sia sulle Alpi sia sugli Appennini, ovviamente ad alta quota, al di sopra dei 1800 m di altitudine.

Ma, come già indicato dal modello americano, potrebbe trattarsi solo di una "toccatina" dell'autunno sul Mediterraneo, considerando che dopo questo rapido peggioramento potrebbe nuovamente farsi largo l'alta pressione, per altri giorni stabili e leggermente più tiepidi.

Dunque, per il momento non si intravedono vere e proprie svolte per l'arrivo di un autunno persistente nel Mediterraneo, bensì solo brevi apparizioni del maltempo.