Aggiornamenti serali: si muove qualcosa per fine mese in ottica INVERNO

L'anticiclone delle Azzorre si prepara a regalarci un Natale stabile, ricco di nebbie e nubi basse su alcune regioni, tanto Sole su altre. Insomma non ci saranno perturbazioni, piogge e nevicate per almeno altri 6-8 giorni, per quasi tutta la prima parte delle festività natalizie.

Dando per assodata l'evoluzione meteo fino al 27-28 dicembre, proviamo a spingere lo sguardo oltre, proprio negli ultimissimi giorni del mese che ci traghetteranno al Capodanno. Ebbene l'ultimo aggiornamento del modello GFS propone finalmente delle novità e una maggior dinamicità sull'Europa.

Merito senz'altro di un accenno di ripresa del vortice polare, il quale rimetterà in sesto l'anticiclone in Atlantico, pronto a spedire a sua volta masse d'aria più fredde verso l'Europa. L'aria fredda potrebbe affluire fino in Italia a partire dal 28-29 dicembre, generando un sensibile calo termico per un deciso ritorno in pieno inverno.

L'inverno si farà desiderare almeno fino a Santo Stefano, soprattutto dal punto di vista termico considerando che laddove splenderà il Sole la temperatura rischia di superare agevolmente i 16-17°C. Anche in montagna la situazione non sarà molto diversa grazie ai cieli sereni! Difatti le anomalie tra 19 e 24 dicembre mostrano chiaramente le condizioni pessime in cui verserà l'Europa!

Sul finire del mese ecco che potrebbe concretizzarsi il cambio di passo, grazie all'afflusso di correnti fredde settentrionali. Le anomalie tra 29 e 30 dicembre sono previste al ribasso perenotorio su gran parte d'Europa.