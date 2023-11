Aggiornamenti serali: prossimo week-end con la prima ondata di FREDDO della stagione

Come già visto in questo articolo, si apre un periodo davvero dinamico e ricco di colpi di scena. Pensate che in appena una settimana vivremo condizioni meteo dapprima autunnali, poi primaverili e infine invernali!

Entriamo nel dettaglio: questo novembre pazzerello ci riserverà un'altra veloce perturbazione atlantica nel week-end, precisamente domenica 12, con piogge e rovesci sparsi al centro e al sud. Questo veloce fronte da ovest sarà davvero fugace, tanto che lunedì sarà un ricordo.

Proprio da lunedì 13 si aprirà un periodo molto più stabile, a tratti nebbioso e a tratti molto mite, a causa dell'anticiclone africano. Questo campo di alta pressione avvolgerà Italia e Spagna andando così ad interrompere bruscamente il treno delle perturbazioni atlantiche e pare possa riuscirci per almeno tre giorni.

Fino a giovedì 16 non avremo particolari cambiamenti, se non un aumento sensibile delle temperature fino a 25-26°C all'estremo sud. Questo tepore, tuttavia, sarà solo il preludio ad un forte, ennesimo, cambiamento del tempo subito dopo metà mese.

Tutti i principali centri di calcolo sono al momento favorevoli all'arrivo della prima ondata di freddo della stagione. Ma come arriveremo dal tiepido anticiclone al freddo e al maltempo? Ebbene tutto dipenderà proprio da... l'anticiclone! Il promontorio azzorriano tenderà ad innalzarsi molto rapidamente verso le alte latitudini, fino a raggiungere Islanda e Gran Bretagna per un paio di giorni. Questa breve apparizione alle alte latitudini sarà fondamentale per il distacco di un nucleo freddo scandinavo che partirà alla volta dell'Europa centro-orientale e parzialmente anche dell'Italia.

Ecco che a partire da venerdì 17 aumentano le possibilità della discesa di una saccatura fredda verso il Mediterraneo, con maltempo diffuso su tante regioni. Anche il modello americano ECMWF è in sintonia col collega americano:

L'aria fredda, infatti, andrà a scavare un vortice depressionario nel Mediterraneo, il quale richiamerà a sè aria ancor più fredda dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud. Oltre a piogge e venti sostenuti rivedremmo anche la neve non solo in montagna ma anche a quote inferiori. Ovviamente al momento escludiamo categoricamente la neve a bassissima quota!

Insomma le temperature scenderanno ovunque ben sotto le medie del periodo entro il prossimo fine settimana. Addirittura le ultimissime previsioni ipotizzano anomalie fino a 8°C sotto le medie.

Naturalmente manca ancora una settimana a questa presunta ondata di freddo, ragion per cui dovremo attendere ulteriori sviluppi prima di avere un quadro chiaro della situazione.