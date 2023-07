Aggiornamenti serali: prima decade di Agosto clamorosamente instabile!

Agosto è ai nastri di partenza e l'evoluzione meteo della sua prima decade appare tutt'altro che stabile ed estiva. Anche gli aggiornamenti serali dei principali centri di calcolo non mostrano grandi dubbi: l'anticiclone sarà messo a dura prova più e più volte nei prossimi dieci giorni, tanto che l'Estate rischia di vivere la sua prima vera crisi soprattutto al nord Italia.

Davvero eloquente il centro americano GFS, il quale propone non una, non due ma ben tre fronti perturbati particolarmente incisivi e carichi di temporali. Tutte queste perturbazioni avranno come obiettivo principale il nord Italia, molto più marginale, invece, sarà l'interessamento del centro e del sud.

La prima perturbazione è ormai una certezza ed è attesa tra 4 e 5 Agosto, insomma in prossimità del week-end. In verità i primi temporali legati alla perturbazione arriveranno dal 3 Agosto al nord. I fenomeni più diffusi e intensi saranno presenti venerdì 4 Agosto al nord, anche con grandinate e colpi di vento. Entro il 5 avremo fenomeni temporaleschi anche al centro Italia e sul lato adriatico.

Nelle ultime ore è spuntato un altro fronte instabile, precisamente per domenica 6 Agosto. Anche in questo caso avremmo un diretto interessamento del nord, mentre il centro sarà molto più ai margini.

La terza perturbazione di Agosto potrebbe palesarsi tra 8 e 10 del mese, anche in questo caso con un diretto coinvolgimento del nord. Piogge e temporali sparsi al centro, molto ai margini invece il sud.

Nel complesso, sarà il nord a ricevere le precipitazioni più abbondanti. La somma di queste tre perturbazioni, secondo il modello GFS, propone accumuli di pioggia decisamente importanti al nord, specie sul Triveneto dove spuntano accumuli superiori ai 100 mm.