Aggiornamenti serali: non solo grande caldo, spuntano un po' di TEMPORALI su alcune regioni

Il caldo intenso sarà il protagonista principale delle nostre giornate almeni fino ad inizio prossima settimana, da nord a sud, come già ampiamente descritto in questo articolo.

Tuttavia negli ultimi aggiornamenti è emersa la possibilità di qualche temporale, anche di forte entità, sulle regioni settentrionali nel corso dei prossimi sette giorni.

Questa improvvisa instabilità sarà legata ad un flusso d'aria più "fresco" (o per meglio dire poco meno caldo) che lambirà le regioni settentrionali e l'Europa centrale a partire da mercoledì 20.

Questa corrente instabile non andrà in alcun modo a spodestare il grande caldo che si impadronirà dello Stivale, tuttavia potrebbe dar luogo a qualche improvviso acquazzone o temporale.

Mercoledì avremo dei temporali sparsi ma piuttosto forti sulle Alpi occidentali, in Valle d'Aosta e alta Lombardia. Poi ritorno dell'instabilità tra venerdì, sabato e domenica: i settori montuosi saranno quelli principalmente interessati dai temporali pomeridiani e serali, ma qualche fenomeno potrebbe estendersi anche alla Val Padana rivelandosi molto intenso, considerando che i contrasti termici saranno davvero importanti.

Altri temporali potrebbero manifestarsi, sempre al nord, tra lunedì 25 e martedì 26, sempre però in un contesto molto caldo con temperature superiori ai 35-37°C nei valori massimi. Sia chiaro, non ci troveremo alle prese con perturbazioni organizzate e pertanto il contributo per la lotta alla siccità sarà quasi irrilevante. Anzi, potremmo fare i conti con altri danni determinati da episodi di maltempo troppo violenti e molto localizzati.