Aggiornamenti serali: maltempo reiterato per giorni e giorni, DA UN ECCESSO ALL'ALTRO!

Il maltempo è appena approdato sullo Stivale, a partire proprio dal Nordovest. Piove su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia grazie al transito di un fronte da ovest, legato a una perturbazione atlantica che va ad inaugurare un lungo periodo instabile e perturbato che avrà una durata forse deleteria per il nostro territorio.

Le ultime simulazioni modellistiche pongono l'Italia sotto un flusso instabile e ricco di piogge molto duraturo, addirittura superiore ai sette giorni! Il modello americano propone almeno 10 giorni ininterrotti di maltempo, con l'Italia al centro di una depressione stazionaria continuamente rinvigorita da flussi freschi nord-occidentali. Certo, non pioverà 24 ore su 24 ore in ogni angolo d'Italia, ma complessivamente avremo piogge eccessive su parecchie nostre regioni.

La prima giornata di forte maltempo sarà proprio quella di mercoledì 10 Maggio, dove pioverà su tante regioni da nord a sud. Tuttavia le regioni del Nordest e del centro Italia si troveranno sotto i fenomeni più intensi, mentre altrove saranno più disorganizzati e rapidi. È stata emanata l'allerta meteo sul Nordest dalla Protezione Civile, in particolare l'allerta rossa sulla Romagna per rischio idrogeologico.

Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni. Nel week-end è previsto lo sviluppo di una nuova depressione tra mar Ligure e alto Tirreno. Insomma anche il week-end riserverà altro forte maltempo specie su nord e centro Italia. Un po' ai margini il sud, ma fenomeni veloci alternati a Sole e clima mite non sono da escludere.

Spingendo lo sguardo ancora oltre, addirittura al 19 Maggio, il maltempo è ancora presente su gran parte d'Italia. Nei prossimi 10 giorni non si intravedono anticicloni e fasi stabili per la nostra penisola, ma la sola presenza di una lacuna barica insidiosa che potrebbe causare piogge decisamente eccessive per il mese di Maggio. Piogge eccessive potrebbero sfociare in episodi alluvionali o in danni consistenti all'agricoltura. Insomma passeremmo da un eccesso (la siccità) all'altro.

Sono davvero notevoli gli accumuli di pioggia previsti nei prossimi dieci giorni, con protagonista indiscusso il Nordest dove si prevedono punte di oltre 250 mm di pioggia totali.