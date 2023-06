Aggiornamenti serali: lenta e insidiosa depressione nel pieno di Giugno

L'ondata di maltempo ampiamente preannunciata nei precedenti editoriali (leggi qui) pare ormai un dato di fatto. Tutti i principali centri di calcolo sono favorevoli sull'arrivo di una forte perturbazione nel pieno di Giugno, esattamente tra 14 e 16 Giugno. Niente alte pressioni, niente ondate di caldo, bensì nubi, rovesci e temporali.

Sarà un'interazione decisamente clamorosa per il periodo: aria più fredda proveniente dall'est Europa si muoverà in retrogressione verso l'Europa centrale e l'Italia, dove andrà a collegarsi ad un flusso umido atlantico. Il connubio darà vita a forti contrasti e all'approfondimento di una depressione nel basso Mediterraneo.

Il modello americano GFS propone una chiara depressione molto lenta legata al nucleo fresco situato sull'Europa centrale. Come un pendolo questa saccatura fresca scivolerà dalla Francia verso i Balcani, attraversando proprio l'Italia. Il risultato sarà il transito di fronti estesi e organizzati che daranno luogo a piogge diffuse e temporali localmente violenti.

Anche il modello canadese GEM propone una soluzione molto simile, con l'intera massa d'aria fresca letteralmente isolata sul Mediterraneo. Una configurazione del genere ha più probabilità d'esistere in Inverno piuttosto che in Estate. Anche in questo caso assisteremmo a frequente instabilità da nord a sud, con temperature sotto le medie.

Davvero clamorose le precipitazioni totali previste fino al 16 Giugno dall'americano GFS. Gli accumuli più importanti sono previsti, come se non bastasse, proprio sul medio-alto Adriatico. Addirittura spuntano picchi superiori ai 150 mm su territori duramente colpiti dalle piogge e dalle alluvioni nelle ultime settimane.

Fino alla realizzazione dell'evento mancano ancora parecchi giorni, pertanto è lecito attendersi dei cambiamenti in questa linea previsionale, soprattutto sulla disposizione degli accumuli di pioggia più significativi.