Aggiornamenti serali: i modelli non scherzano, quanta PIOGGIA in vista!

Il maltempo è pronto a far sul serio con l'avvio di Maggio, come se ci trovassimo nel pieno dell'Autunno! Gli aggiornamenti odierni sono decisamente notevoli in tal senso: tutti i principali centri di calcolo propongono la persistenza di correnti instabili, bloccate all'interno del Mediterraneo e responsabili di prolungato maltempo nel corso della prima decade di Maggio.

Tutto succederà dopo l'avvezione calda prevista tra 27 e 29 Aprile, la quale porterà stabilità e clima molto mite, a tratti caldo, su tutta Italia. Ma l'alta pressione sarà letteralmente spazzata via da una nuova perturbazione nord-atlantica: questa irromperà in Italia nel corso del ponte del 1° Maggio, danneggiando il tempo su tante nostre località.

Ma tale perturbazione, osservando le recenti simulazioni modellistiche, potrebbe persistere sullo Stivale divenendo una calamita per altri flussi freschi e instabili provenienti dal nord Europa. Il loro arrivo alimenterebbe nuove piogge e temporali su tante nostre regioni. Insomma il maltempo potrebbe attraversare l'Italia a più riprese nel corso dei primi 5 giorni di Maggio!

Eloquenti le precipitazioni totali previste dal centro europeo ECMWF ed anche da quello americano GFS. Entrambi mostrano accumuli di pioggia importanti soprattutto sulle regioni del nord, concentrate principalmente tra i giorni di domenica 30 Aprile e lunedì 1° Maggio. Il modello europeo indica accumuli di pioggia totali superiori ai 100-120 mm sul Nordovest, segno di piogge persistenti e anche intense.

Molto simile l'americano GFS, che propone accumuli totali (fino al 5 maggio) sostanzioni anche per il medio Adriatico e il sud, oltre che per il Nordovest. Insomma davanti a noi è presente, ormai con buona probabilità, un periodo nettamente più piovoso per gran parte d'Italia.

Per il momento si tratta di sitme pluviometriche. Saranno indispensabili i prossimi aggiornamenti per possedere un quadro della situazione molto più affidabile e preciso. Le premesse, al momento, sono molto buone in ottica pioggia!