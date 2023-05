Aggiornamenti serali: grandi conferme sulle forti PIOGGE e TEMPORALI

Gli aggiornamenti serali dei principali centri di calcolo non lasciano molti dubbi su quella che sarà l'evoluzione meteo della prossima settimana. Come già approfondito in questo articolo, le perturbazioni atlantiche ritorneranno a scorrazzare nel Mediterraneo e lo faranno con intensità crescente nell'arco dei prossimi sette giorni.

In particolare potremmo inquadrare almeno due perturbazioni separate ma ravvicinate: la prima nel corso di lunedì 8 Maggio, quando ci aspettiamo una depressione tirrenica carica di acquazzoni sparsi e qualche temporale. I fenomeni saranno concentrati principalmente sul Nordovest, le isole maggiori e le regioni tirreniche. Ma il tutto sarà molto fugace.

La perturbazione successiva, prevista tra martedì sera ed il prosieguo della settimana, sarà ben più intensa e persistente. Si tratterà di una vasta saccatura nord-atlantica che andrà a isolarsi lungo la nostra penisola e alimenterà una depressione statica, ricca di maltempo. Verrà a realizzarsi una situazione abbastanza simile a quella che abbiamo vissuto nei primissimi giorni di Maggio, quando sembrava di essere piombati improvvisamente in Autunno.

Tutti i centri di calcolo sono favorevoli all'arrivo di abbondanti precipitazioni su gran parte dello Stivale. Per alcune regioni sarà certamente un toccasana per la lotta alla siccità (che ricordiamo non è ancora stata vinta), per altre invece le piogge eccessive potrebbero rappresentare un problema.

Queste sono le piogge previste fino al 14 Maggio dal modello americano GFS. Al nord, specie su Lombardia e Trentino, si intravedono gli accumuli più abbondanti, anche superiori ai 100 mm.

Il modello europeo ECMWF è molto simile all'americano GFS. Gran parte d'Italia riceverebbe precipitazioni interessanti nell'arco della prossima settimana, con accumuli più abbondanti al nord.

Il modello canadese GEM mostra accumuli di pioggia ancor più abbondanti, addirittura superiori ai 150 mm sul centro Italia.

In conclusione: la settimana in arrivo sarà ricca di pioggia, su questo i dubbi si assottigliano sempre più. Gran parte d'Italia sarà interessata dalle precipitazioni, ma ci sono ancora dubbi su quali saranno le regioni più colpite dal maltempo.