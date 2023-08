Aggiornamenti serali: due perturbazioni in pochi giorni, ecco le zone più colpite

Una vasta depressione posizionata vicino alla Gran Bretagna, sta avanzando rapidamente verso il Mediterraneo, dove giungerà tra il 3 e il 4 Agosto. Gli effetti si manifesteranno chiaramente su tutto il territorio italiano, in particolar modo sull'aspetto termico! Le temperature, infatti, subiranno una caduta precipitosa con l'arrivo del fronte freddo della perturbazione. In ogni luogo, il termometro scenderà dai 5 ai 10°C.

Ma certamente non ci sarà solamente una riduzione evidente delle temperature! Alla diminuzione termica si accompagnerà un'accentuata instabilità convettiva, ossia temporali localmente forti e impetuosi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Pericolo alto per il nord tra il 3 e il 4 Agosto, specialmente sul Nordest, dove non si escludono grandinate di notevoli dimensioni. Venerdì 4 Agosto, l'instabilità si estenderà anche al centro dell'Italia, soprattutto sulla costa adriatica. Infine, arriverà al sud nella giornata di sabato, dove si verificherà un po' di pioggia dopo un prolungato periodo di solidità climatica. Le temperature saranno dappertutto inferiori alle medie stagionali.

Ma non sarà l'unica perturbazione di questa prima parte di Agosto! Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo aumentano le possibilità di un nuovo peggioramento tra 6 e 7 Agosto prettamente sul nord Italia.

Un altro nucleo fresco atlantico tenderà a scorrere sull'Europa centrale: in questo suo movimento potrebbe lambire il nord Italia, dove le nuove correnti fresche non passerebbero inosservate. Difatti tra la sera di domenica e la giornata di lunedì 7 Agosto emerge una concreta possibilità di temporali localmente intensi, soprattutto il Nordest.

Insomma è chiaro che in questa prima settimana di Agosto saranno regioni come Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino alto Adige quelle più colpite da piogge e temporali. Le precipitazioni totali previste fino al 7 Agosto confermano questa tesi: