Aggiornamenti serali: CALDO sempre più intenso in settimana, ecco le TEMPERATURE previste

Come ampiamente preannunciato il caldo diverrà via via sempre più intenso nel corso della settimana a causa dello spostamento del cuore dell'anticiclone africano verso est, esattamente nel Mediterraneo centrale.

Il forte aumento dei geopotenziali su tutta Italia acutizzerà ulteriormente il fenomeno della subsidenza con conseguente incremento delle temperature nei bassi strati. Al tempo stesso l'aria calda affluirà fino in alta quota, ponendo lo zero termico ben oltre i 4500 metri.

L'aumento delle temperature e dell'afa sarà più evidente da mercoledì 20, ma raggiungerà l'apice su tutta Italia tra giovedì 21 e sabato 23. In questi tre giorni ci aspettiamo massime fino a 40-41°C nelle zone interne del centro e a sprazzi anche in Val Padana. L'anomalia termica sul nord Italia potrebbe essere di circa 10-12°C rispetto alle medie!

Eloquenti le temperature massime previste nei giorni di giovedì e sabato:

Sulle coste avremo certamente temperature più basse, specie al sud, ma accompagnate da tantissima umidità che renderà il caldo inevitabilmente afoso.