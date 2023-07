Aggiornamenti serali: APICE del caldo estremo tra 24 e 25 Luglio?

Gli aggiornamenti serali vanno a confermare, nuovamente, l'attuale tendenza per l'inizio della prossima settimana già annunciata in questo articolo. Tale tendenza è assolutamente clamorosa, in quanto va ad inasprire una situazione già molto fastidiosa e pesante per l'Italia.

L'ondata di caldo sub-tropicale in atto nel Mediterraneo andrà man mano intensificandosi col passare dei giorni, fino a raggiungere l'apice proprio ad inizio prossima settimana, prima di un generale presunto calo delle temperature e l'arrivo di forti temporali su gran parte d'Italia (tutt'altro che certo).

Insomma fino al 25 Luglio il caldo intenso non si placherà, con chiaro riferimento al centro-sud e alle isole maggiori. Il nord, al contrario, resterà ai margini del caldo estremo già da giovedì in poi.

Ma concentriamoci sulle nuove mappe appena sfornate dal centro di calcolo americano GFS, che ripropone grossomodo quanto ipotizzato questa mattina.

L'apice del caldo estremo potrebbe arrivare tra lunedì 24 e martedì 25 Luglio, quando un fiume d'aria calda sahariana rischia di attraversare il centro, il sud e le isole maggiori.

Questo flusso molto caldo sub-tropicale sarà caratterizzato da temperature in quota, a circa 1600 metri di altitudine, attorno ai 30°C. Si tratta di valori eccezionali e molto rari nel Mediterraneo, arrivati poche altre volte nell'ultimo secolo.

Anche la media degli scenari di GFS, che rappresenta la previsione media matematicamente più probabile al momento, concorda con questa ulteriore intensificazione del caldo. La media degli scenari propone una temperatura media, in quota, vicina ai +28°C, insomma non troppo diversa dallo scenario principale.

Queste pesanti isoterme in alta quota si traducono, logicamente, in temperature eccezionalmente alte anche al suolo. Difatti la mappa delle temperature massime previste per martedì 25 propone valori estremi su tutto il sud e il lato adriatico. Spiccano punte massime di, addirittura, 46-47°C nelle zone interne della Puglia settentrionale, fino a 44-45°C nelle zone interne di Basilicata, Calabria, Sicilia.

Temperature del genere rappresenterebbero una situazione eccezionale e davvero pesante considerando che prima di questo evento trascorreremo una settimana intera di caldo intenso e insopportabile. Naturalmente manca ancora tempo, per cui non sono escluse variazioni sulla portata di questa ondata di caldo.