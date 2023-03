Aggiornamenti meteo serali: novità da domenica, ci saranno temporali?

Ci sono novità negli aggiornamenti meteo serali dei principali centri di calcolo riguardo l'evoluzione del tempo per i prossimi 5 giorni. Assodato il miglioramento e la ripresa delle temperature tra venerdì e sabato, ci concentriamo direttamente sui giorni di domenica e lunedì, i quali presentano dei cambiamenti interessanti.

Una perturbazione atlantica si affaccerà sulla Francia ed il Mediterraneo occidentale proprio durante il week-end, ma fino a poche ore va i centri di calcolo non erano concordi pienamente su un interessamento più diretto dello Stivale. Difatti buona parte dell'aria instabile sprofonderà sul nord Africa e così andrà con alta probabilità.

Nelle emissioni serali, però, troviamo un coinvolgimento un po' più determinante di alcune nostre regioni tra domenica 19 e lunedì 20 marzo: ciò che resterà della saccatura atlantica (un veloce cavo d'onda) pare possa attraversare (seppur in modo più attenuato) il nord Italia garantendo un veloce peggioramento.

Ma in cosa consisterebbe questo guasto del tempo? Ovviamente scordiamoci perturbazioni organizzate e in grado di donare piogge diffuse e persistenti. Molto più probabile l'arrivo di veloci acquazzoni e temporali, specie nelle ore pomeridiane e le prime ore della sera, in rapido transito da ovest verso est tra domenica e lunedì sulle regioni del nord e in Toscana. Poi, ad inizio settimana, un po' di maestrale soffierebbe sulle regioni del lato adriatico e del sud, seppur in presenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Insomma nulla di eccezionale, ma qualora questa dinamica dovesse essere confermata dovremmo tener conto di qualche improvviso rovescio o forte temporale, il tutto si svolgerebbe in un contesto termico in linea col periodo.