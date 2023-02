Aggiornamenti meteo serali: depressione ricca di maltempo dal week-end!

Gli aggiornamenti serali dei principali centri di calcolo rafforzano ulteriormente la tendenza ad un deciso peggioramento durante il fine settimana ad opera di un'insidiosa depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale e in risalita sin verso la Corsica col suo "occhio ciclonico".

Ma dove porterà il maltempo più incisivo? Difficile dirlo con certezza considerando che l'evoluzione di questa depressione mediterranea è strettamente legata ad un altro afflusso freddo di notevole portata che arriverà dall'est Europa. Questo flusso freddo potrebbe aggirare le Alpi penetrando dalla Valle del Rodano, cosicché la depressione potrebbe intensifcarsi ulteriormente sul Tirreno settentrionale.

Questa tendenza viene portata avanti dai centri di calcolo di UKMO e GEM, mentre sono un po' più restii ECMWF e GFS che mostrano una depressione leggermente più a sud, sul Tirreno centrale.

Le regioni centrali saranno senza dubbio interessate dal maltempo più importante, con piogge diffuse e a tratti abbondanti, mentre avremo fenomeni più sparsi al sud. Arriverà anche la neve da domenica a quote relativamente basse sulle regioni centrali, mentre è da valutare l'arrivo della neve a bassissima quota anche al nord!

Qualche pioggia arriverà al nord già tra giovedì e sabato, ma saranno fenomeni sparsi e deboli. Il peggioramento più corposo nel corso di domenica, come spiegato nel precedente paragrafo, è strettamente legato a dinamiche su cui vertono dei dubbi. Saranno fondamentali le prossime 24 ore per capire quale sarà la definitiva traiettoria di questa depressione mediterranea.

Comunque, tralasciando la giornata di domenica, gli ultimissimi due giorni del mese potrebbero rivelarsi molto perturbati sullo Stivale grazie all'isolamento di questo nucleo freddo nel Mediterraneo. In questa circostanza non è escluso l'arrivo di altri fronti carichi di pioggia e neve (a quote collinari) sulle regioni centrali e settentrionali!