Affondo fresco con tanto maltempo a fine mese? Vediamo cosa c'è di vero!

L'ultimissimo aggiornamento del modello americano GFS ha proposto uno scenario certamente spiacevole per il finale di Maggio, ponendolo al pari del resto del mese, ovvero molto perturbato e più fresco del solito.

Analizzando la previsione del centro americano, emerge la possibilità che un vasto fiume d'aria fresca nord-europea possa affondare sin sul Mediterraneo centro-occidentale, dando vita ad una forte ondata di maltempo tra 29 e 31 Maggio, proprio sul finire della Primavera meteorologica. Questa perturbazione seguirebbe la breve fase temporalesca del 24-25 Maggio (ormai confermata). Insomma per l'anticiclone sembra davvero esserci ben poco spazio, mentre per le perturbazioni le porte sono fin troppo spalancate.

Ma cosa c'è di vero? Si realizzerà davvero questa previsione? A differenza del peggioramento che si manifesterà tra mercoledì 24 e giovedì 25, questo di fine mese non è assolutamente confermato. Anzi, per il momento si tratta solo di una fantasia a lungo termine proposta da GFS, pertanto suscettibile di bruschi cambiamenti.

Difatti osservando le medie degli scenari (sia del medesimo modello americano e sia dell'europeo ECWMF) vien fuori una situazione assolutamente più tranquilla, seppur non molto stabile. La media degli scenari di ECMWF pone l'anticiclone sulla Gran Bretagna, mentre sul comparto Mediterraneo troviamo una pressione un po' più bassa e geopotenziali più tenui, indice della presenza di instabilità. In questo caso avremmo a che fare con acquazzoni e temporali sparsi, prettamente nelle aree interne, in linea col periodo.

Anche la media degli scenari di GFS (che indica quella che è al momento la previsione matematicamente più probabile), non si discosta molto da quella dell'europeo. Gli affondi freschi restano confinati sul nord Europa e l'alta pressione è più coriacea tra Atlantico e Gran Bretagna. L'Italia si trova in una "via di mezzo" dove c'è l'instabilità si alterna a momenti soleggiati e molto miti.

In conclusione: le medie degli scenari propendono per un finale di Maggio variabile, con maggior soleggiamento mattutino e qualche temporale pomeridiano nei settori interni, collinari e montuosi. Al momento è questa la previsione più probabile, ma considerando che mancano ancora un po' di giorni al termine di Maggio, è chiaro che dovremo attendere prima di fornire una previsione molto più affidabile.