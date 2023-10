Addio caldo africano: lâ€™alta pressione lascerÃ  spazio a PIOGGE e FRESCO

L'alta pressione africana, come era nelle previsioni, sta uscendo lentamente dalla scena Italiana. La nostra Penisola è alle prese con una prima debole perturbazione che ha avuto il compito di far calare sia i geopotenziali che le temperature, preparando la strada al vero autunno che dovrebbe entrare in scena con decisione da metà settimana prossima.

Nella prima parte della settimana l'Italia vivrà una fase di "attesa", con temperature in calo al nord e rovesci che interesseranno alcune aree del centro-sud, compresa la Sardegna.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Europa nelle ore centrali di domani, lunedi 16 ottobre:

Il caldo finalmente si ritirerà sul nord Africa, lambendo ancora le nostre regioni più meridionali e la Sicilia. Osservate invece l'aria più fresca in ingresso da est al nord e su parte delle regioni centrali, con il freddo che sarà oltre l'arco alpino. Il contrasto tra l'aria più calda che persisterà al sud darà luogo a rovesci che in un primo tempo interesseranno alcune aree dell'Italia centro-meridionale.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 16 ottobre:

Correnti orientali fresche al nord e sull'alto Adriatico con calo delle temperature. Qualche rovescio per effetto stau sulle Alpi occidentali, ma in attenuazione in giornata. Rovesci saranno possibili su Sardegna, Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 17 ottobre:

Rovesci su Lazio e su tutto il meridione ad eccezione della Sicilia e il sud della Calabria. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e generalmente fresco e ventoso, specie al nord.

RIASSUMENDO: Dopo una lunga fase di stabilità e caldo anomalo, l’Italia si appresta a vivere un cambiamento radicale del tempo. Una prima debole perturbazione farà scendere le temperature al nord e su parte del centro, preparando la strada all’autunno che dovrebbe entrare in scena con forza da metà settimana prossima. Nel frattempo, il contrasto tra l’aria più fresca al nord e quella più calda al sud darà luogo a rovesci che interesseranno alcune aree del centro-sud e della Sardegna, specie lunedi e martedi. Da mercoledi, una perturbazione più intensa porterà pioggia e temporali su gran parte del Paese, con un ulteriore calo delle temperature. Si tratta di un normale cambio di stagione, che segnerà finalmente l’inizio dell’autunno vero e proprio.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località