Ad un passo dall'Autunno: il vortice polare inizia a prender forma!

Il lento e costante declino dell'estate non lo dimostra solamente l'assenza del gran caldo in Italia da ormai due settimane, ma anche la lenta e inevitabile formazione del vortice polare.

La grande bassa pressione che avvolge il polo nord durante i mesi invernali sta muovendo i suoi primi passi da qualche giorno, soprattutto ad altissima quota. In stratosfera, dove giace il vortice polare stratosferico, la temperatura sta rapidamente scendendo e già possiamo notare picchi di -42°C, che diverranno circa -52°C entro le prossime due settimane (in pieno inverno la temperatura stratosferica può scendere anche sotto i -80°C).

Pian piano il vortice polare proverà a prendere forma anche alle quote più basse, come si evince dalle simulazioni del modello americano GFS. Dalle mappe possiamo notare, entro i prossimi 15 giorni, un deciso calo dei geopotenziali (indicato dal colore blu più intenso e diffuso), il che significa che la massa d'aria dei dintorni del polo nord tende gradualmente a raffreddarsi, ad assottigliarsi e a destabilizzarsi. Tutto questo è ovviamente causato dal costante aumento delle ore di buio, che nelle regioni sub-polari e sui ghiacci artici produce un sensibile calo delle temperature.

Il calo delle temperature, indotto dal fenomeno dell'irraggiamento che favorisce la dispersione del calore verso l'alto, creerà importanti contrapposizioni termiche tra il polo nord e la fascia più temperata, ancora alle prese col caldo estivo. Per tal motivo inizia a crescere la tensione tra queste masse d'aria molto diverse, che si traduce in un costante rinforzo della corrente a getto, ovvero il vento che circonda il vortice polare e che determina l'arrivo delle perturbazioni artiche/atlantiche verso l'Europa.

Entro metà settembre il vortice polare sarà nettamente meglio strutturato e le prime perturbazioni degne di nota coinvolgeranno il nord Europa, dove giungeranno le prime discrete ondate di freddo autunnali.