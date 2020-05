ACQUAZZONI e TEMPORALI sino a VENERDI, dove colpiranno? (Tutte le mappe!)

Un'avvezione calda al centro e al sud, ma caratterizzata comunque dalla risalita di masse d'aria parzialmente umide in quota, inserimento di aria più fresca in quota al nord, un cocktail che non risparmierà risvolti instabili.



Al centro e al sud l'azione africana si tradurrà in cieli "sporchi", cioè giallastri, caratterizzati dalla presenza dei tipici altocumuli castellani, che potranno dar luogo anche a brevi piovaschi, ma in un contesto di caldo abbastanza fastidioso.



Al nord invece l'interazione tra masse d'aria potrà dar vita a temporali anche forti a ridosso della fascia montana e pedemontana; è questa infatti una delle situazioni più favorevoli ad accumuli di pioggia notevoli a ridosso della fascia dei laghi.



Andiamo però con ordine: ecco l'instabilità prevista per martedì 12 maggio in risalita da Toscana, Umbria e Marche verso il settentrione nel corso della giornata, con annessi rovesci ed isolati temporali:

Mercoledì 13 maggio ecco il fronte di avvezione calda "sporcare" con annuvolamenti stratiformi i cieli del centro e del sud, generando annuvolamenti e locali piovaschi, accompagnati da un rialzo termico. Al nord invece la curvatura ancora ciclonica delle correnti potrebbe favorire rovesci sparsi o temporali nel pomeriggio-sera, segnatamente a nord del Po.

La giornata però a maggior rischio di nubifragi al nord sarà quella di giovedì 14 maggio, quando l'avvezione calda al sud e il contemporaneo arrivo di un impulso temporalesco al nord dalla Francia potranno dar vita ai fenomeni che vedete rappresentati qui sotto:

Venerdì 15 maggio l'onda calda comincerà ad allontanarsi verso est, sostituita da un Libeccio progressivamente più fresco, che inizialmente riproporrà ancora instabilità al nord, poi la stimolerà (anche se non molto convinta) lungo il Tirreno, specie sulla Sicilia; ecco l'ultima mappa legata a questa fase: