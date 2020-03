A metÃ  mese si CAMBIA: ecco il "guasto" di lunedi 16 marzo

L'alta pressione che imporrà il suo dominio sullo Stivale a partire da martedi 10 marzo non dovrebbe avere vita lunga. Già nel prossimo fine settimana si manifesteranno addensamenti al nord e al centro, ma scarsamente produttivi in fatto di fenomeni.

Un cambiamento più consistente delle condizioni meteo è atteso per l'inizio della settimana prossima, in modo particolare per lunedi 16 marzo. Ecco la mappa sinottica prevista per le ore centrali della giornata in parola (si tratta della media degli scenari imbastita questa mattina dal modello americano):

Osserviamo alcune cose importanti: 1) il getto atlantico tenderà vistosamente ad ondulare, promuovendo una rimonta dell'alta pressione sbilanciata a nord-ovest, in direzione delle Isole Britanniche.

2) Sul suo fianco destro si strutturerà una vasta saccatura con condizioni di maltempo al suo interno; la nostra Penisola si troverà esposta ad un flusso di correnti meridionali con piogge che diverranno frequenti soprattutto sul nord-ovest.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia estrapolata questa mattina dal modello americano proprio per lunedi 16 marzo:

Come possiamo notare, la probabilità di pioggia diverrà elevata sul nord-ovest, media sul resto del nord e sulla Toscana; resterà invece bassa sul resto d'Italia se non addirittura nulla al sud e suil medio Adriatico.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località