A grandi passi verso il primo CALDO di stagione

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. La circolazione di aria instabile che ci ha interessate degli ultimi giorni sta gradualmente colmandosi. I venti a circolazione ciclonica che animavano la sua struttura si stanno attenuando, lasciando il posto ad una situazione di calma di vento. A partire da domani, martedì 10 maggio assisteremo al rapido rinforzo di un campo di alta pressione che per alcuni giorni occuperà il Mediterraneo, nonché i paesi dell'Europa meridionale.

Il rinforzo di questo anticiclone segnala un rialzo delle fasce subtropicali, con un evidente avanzamento stagionale. I fenomeni di instabilità che ci stanno interessando in questi giorni lasceranno il posto al tempo soleggiato. Le temperature sono attese in sensibile rialzo special modo nelle località pianeggianti interne del centro e del nord. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì sera, in cui si evince lo sviluppo dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale:

ARRIVANO I PRIMI CALDI, ECCO DOVE LA TEMPERATURA POTRÀ RAGGIUNGERE I 30°C.

L'aumento della temperatura sarà favorito oltre che dall'arrivo di aria più calda subtropicale, anche dal forte irraggiamento solare tipico di maggio inoltrato. Con l'anticiclone arriveranno anche i primi caldi di stagione che si faranno sentire segnatamente nelle località pianeggianti interne. Lungo le coste l'azione mitigatrice del mare si farà sentire attraverso le brezze, tamponando l'escalation delle temperature massime diurne. Le giornate più calde saranno quelle di mercoledì 11 e giovedì 12.

Qui sotto vi mostriamo invece le temperature massime previste dal modello americano GFS nella giornata di mercoledì 11, uno dei momenti più caldi dell'intera settimana:

