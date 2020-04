A fine mese MALTEMPO più serio?

Tra la fine del mese e l'inizio di maggio potrebbero concretizzarsi preziosissime occasioni per sperimentare piogge abbondanti su gran parte d'Italia.



Lo suggerisce il modello americano, che prova ad ipotizzare già da lunedì 27 aprile l'instaurarsi di correnti sud occidentali fresche ed instabili sul nostro settentrione e le regioni tirreniche, foriere di precipitazioni.



Ecco una mappa che fotografa la situazione prevista per martedì 28 aprile secondo la media degli scenari:

Visto cosi, potrebbe sembrare un affondo modesto ma non lo è se pensiamo che si tratta di una media, che nella primavera avanzata basta poco per scatenare temporali e che i minimi depressionari ad una simile configurazione si vedono in molte emissioni, come vi mostriamo anche qui:

Sono configurazioni molto più rilevanti rispetto alla media, come potete ben vedere, che fanno pensare ad un richiamo di aria molto umida ed instabile sul nostro Paese, eccone un'altra mappa, anche più incisiva, che evidenzia geopotenziali nettamente più bassi, quindi aria più fresca in quota e un minimo al suolo prossimo al Mar Ligure: