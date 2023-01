8-10 GENNAIO: perturbazione carica di PIOGGE spezzerà l'anticiclone!

Dopo un avvio di gennaio e del 2023 assolutamente da dimenticare e davvero monotono nel comparto Mediterraneo, l'attenzione si sposta inevitabilmente al periodo in cui potrebbe concretizzarsi un deciso cambiamento del tempo.

Il periodo di riferimento è quello tra 8 e 10 gennaio, come discusso oggi pomeriggio nel nostro consueto editoriale. Proprio sul finire della settimana potrebbe affacciarsi sul Mediterraneo una perturbazione piuttosto estesa e ricca di piogge, la quale attraverserebbe gran parte della penisola.

Sia il modello americano GFS che l'Europeo ECMWF sono dello stesso avviso, allineati verso un deciso cambio di passo a partire dall'8 gennaio. Le correnti predominanti saranno quelle occidentali o nord-occidentali, pertanto poco fredde ma piuttosto ricche d'umidità. Insomma l'inverno sembra ancora lontano, ma quantomeno la pioggia tornerà a bagnare molte nostre regioni in un momento storico in cui la pioggia sta diventando sempre meno presente e sempre più necessaria.

La neve tornerà ad imbiancare le montagne sia sulle Alpi che in Appennino, ma a quote elevate: al momento, infatti, sembra proprio che i fiocchi bianchi faranno visita all'arco alpino solo oltre i 1300-1500 metri, mentre in Appennino parliamo di quote superiori ai 1500-1600 metri.

Dove pioverà di più? Difficile essere precisi a tal proposito considerando che mancherebbero quasi sette giorni al presunto peggioramento. Tuttavia, in questi casi, le piogge prediligono maggiormente il nordest e le regioni tirreniche. Gli accumuli potrebbero variare tra i 10 e i 50 mm, mentre non sono previsti, al momento, fenomeni particolarmente intensi.