1° Maggio, "festa dei lavoratori" con tante nubi ma clima MITE

Risveglio con tante nubi quest'oggi sulle nostre regioni, in particolar modo sul centro-nord: trattasi di aria leggermente più fresca che alle alte quote sta scorrendo sulla nostra penisola ma che a conti fatti non causerà un vero e proprio peggioramento del tempo. La pressione è in graduale aumento e l'aria diventa sempre più stabile grazie al costante avvicinamento dell'anticiclone africano che, tra week-end ed inizio settimana, tornerà ad avvolgere la nostra penisola.

La festa dei lavoratori (se proprio così vogliamo chiamarla in questo infelice periodo) si rivelerà abbastanza stabile seppur condita da qualche nube e addirittura qualche isolato piovasco.

Previsioni per oggi 1 maggio 2020

Cieli spesso nuvolosi, ma con brevi pause soleggiate, al nord e regioni del centro Italia. Isolati piovaschi o temporali pomeridiani sull'arco alpino e, molto localmente, sulla pianura Padana tra Lombardia, Veneto e Friuli.

Nubi alte in arrivo anche al sud, ma a prevalere sarà il Sole per gran parte della giornata.