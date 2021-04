È tornata la neve in Appennino, tutto bianco sul Terminillo

Grazie all'arrivo di aria più fredda dall'est Europa ecco che la neve può far nuovamente comparsa in Appennino fino a quote modeste per il periodo. Ieri è toccato all'arco alpino fare i conti con forti nevicate oltre i 1000 metri, con accumuli anche abbondanti, mentre oggi è stato il turno anche dell'Appennino centro-settentrionale.



La neve è tornata attorno ai 1200 metri su Emilia, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo e Lazio, con accumuli di oltre 10 centimetri. Bellissime le immagini che arrivano dal Terminillo (Lazio):

Tutto bianco anche tra Emilia e Toscana, al Passo del Lupo.