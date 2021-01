"LOTTA TERMICA" in Europa: MITEZZA contro il GELO

Una primavera anticipata contro un inverno che quest'anno non ha assolutamente intenzione di abdicare. Così si presenta il quadro termico di questa mattina in Europa. Una dicotomia termica messa in opera da condizioni sinottiche completamente diverse che si fronteggiano per avere il controllo del Continente.

Gli anni scorsi era una lotta impari, con la mitezza che sconfinava anche nei piu remoti luoghi dell'est europeo. Quest'anno invece il freddo si presenta maggiormente tenace e pronto a dire la sua in un prossimo futuro, forse anche in Italia.

Ecco il quadro delle temperature registrate la scorsa notte in Europa:

Notate il clima molto mite, con valori notturni a due cifre sui Paesi dell'Europa occidentale. Particolarmente colpita la Spagna e il Portogallo con punte di 13-15° nel cuore della notte. Anche l'Italia e il Mediterraneo sono interessati da questo alito tiepido occidentale, così come parte dell'Europa centrale.

Più a nord-est della linea gialla segnata sulla mappa, cambia tutto! Qui domina l'inverno crudo, con temperature notturne che nelle aree interne della Scandivania sono scese fino a -26°!

Nei prossimi giorni questa battaglia continuerà; avremo una prima vittoria della mitezza seguita probabilmente da una grossa controffensiva del freddo che potrebbe manifestarsi entro la fine della prima decade di febbraio.

