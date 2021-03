...e se avesse ragione il MODELLO CANADESE? Sarebbe una Pasqua PAZZA sull'Italia!

Nel ventaglio di ipotesi che emergono quest'oggi sul tempo del periodo pasquale in Italia, la più PAZZA è sicuramente quella del modello canadese. Vi presentiamo la linea seguita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello di oltre oceano:

Si nota uno scambio meridiano in piena regola, con l'aria fredda in discesa come una spada verso i settori centro-occidentali del Continente. Più ad ovest risulta invece altrettando potente la risalita calda in direzione dell'Islanda.

L'Italia settentrionale si troverebbe alle prese con un peggioramento freddo, fatto di rovesci anche nevosi a quote progressivamente più basse.

Notate il percorso che effettuerà l'aria fredda: la parte più consistente passerà dalla Valle del Rodano, mentre un pacchetto potrebbe imbucarsi anche dalla Porta della Bora, interessando tutto il nord Italia con temperature in crollo.

La mappa delle temperature a 1500 metri prevista sempre per Pasqua, mostra l'isoterma 0° in ingresso sul nord Italia già nella mattinata pasquale, con la -5 poco a nord delle Alpi:

Le regioni settentrionali con questa mappa rischierebbero la neve a bassa quota. Il meridione si troverebbe invece tra le braccia di una risalita calda quasi estiva (freccia gialla) con isoterme alla medesima quota tra + 10 e + 15°.

In altre parole, avremo l'inverno tardivo ed una precoce estate quasi a stretto contatto...separate probabilmente da fenomeni di forte intensità che potrebbero accanirsi nella zona di conflitto tra le due masse d'aria, ovvero sul centro Italia

Se però esaminiamo il ventaglio degli scenari alternativi del modello canadese si nota che la tendenza espressa dallo scenario ufficiale risulta poco credibile, a favore di un'evoluzione piovosa e mite sulla linea del modello europeo (www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-pasqua-con-il-maltempo-su-molte-regioni-ma-credibile-/89763/)

E' quindi probabile che il modello canadese corregga il tiro nei prossimi giorni verso una linea previsionale piu morbida. Vedremo...

