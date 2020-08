Meteo a 15 giorni: verso una fase più stabile, ma poi...

Il trambusto creato dalla rottura stagionale che diverrà realtà sull'Italia tra qualche giorno, non consentirà al tempo di rimettersi subito al bello. Avremo difatti una fase un po' instabile per buona parte della prossima settimana accompagnata da temperature gradevoli.

Tra il primo week-end di settembre fino a termine della prima decade, sembra invece probabile l'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Italia con tutto il campionario di bel tempo e caldo. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per lunedi 7 settembre:

Alta pressione e bel tempo sull'Italia da nord a sud; arriverà anche un po' di caldo, ma senza fastidi o malesseri fisici; si tratterà in sostanza di un caldo sopportabile in piena sintonia con la classica estate settembrina.

Questa situazione tranquilla, come accennato, potrebbe interrompersi sul finire della prima decade di settembre. A titolo di esempio, vi mostriamo la mappa estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per giovedi 10 settembre:

La cintura anticiclonica si spezzerà isolando due massimi (uno sull'Europa orientale e l'altro in pieno Atlantico). In mezzo potrebbe aprirsi un canale con l'accoglimento di una perturbazione che agirà in sede inglese.

Se questa situazione fosse confermata, si avrebbe un nuovo ed intenso peggioramento sull'Italia ad iniziare dal nord a suon di piogge e temporali. Vedremo...

