Meteo a 15 giorni: verso un'estate settembrina gradevole?

Il primo settembre termina l'estate meteorologica, una ventina di giorni in anticipo rispetto alla ben piu nota scadenza astronomica.

La rottura stagionale che dovrebbe divenire realtà durante il prossimo fine settimana (si leggano a tal proposito questi due articoli: www.meteolive.it/news/La-sfera-di-cristallo/20/meteo-a-7-giorni-a-passi-svelti-verso-la-rottura-stagionale/86860/ e www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/rottura-estiva-nel-week-end-confermata-da-tutte-le-elaborazioni/86856/) lascerà in eredità una fase instabile che si protrarrà sull'Italia per gran parte della settimana prossima.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dalla media degli scenari del modello americano per giovedi 3 settembre:

L'alta pressione non riuscirà a riprendersi immediatamente dopo la batosta subita. In altre parole, il tempo resterà instable su buona parte d'Italia sotto l'egida di temperature gradevoli se non addirittura fresche.

Questa situazione potrebbe perpetuarsi fino al termine della prossima settimana, per poi lasciare spazio ad una condizione nettamente più stabile.

Infatti, se esamiamo la media degli scenari americana valida per lunedi 7 settembre, notiamo il ritorno di condizioni anticicloniche sull'Italia, specie al meridione e sulle Isole:

All'estremo sud e sulle Isole potrebbe anche tornare un po' di caldo, mentre al nord e al centro i termometri saranno al riparo da ulteriori eccessi stante un flusso in quota abbastanza teso da nord-ovest (frecce blu). In altre parole, potrebbe avviarsi la famosa estate settembrina. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località