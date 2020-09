Meteo a 15 giorni: variabilità, poi nuovo INTENSO PEGGIORAMENTO

Nel mese di ottobre si entra nel vivo della stagione autunnale dopo i sentori ancora estivi che può presentare settembre; oltre al calo delle ore di luce, la stabilità atmosferica tende ad essere incrinata dalle perturbazioni atlantiche con inevitabile dicesa dei nostri termometri.

Le belle giornate possono non mancare, ma si parla ormai di bel tempo autunnale oppure di "ottobrate".

Quest'anno, il secondo mese dell'autunno meteorologico (ottobre) si aprirà con condizioni abbastanza gradevoli e variabili, per poi sfumare verso un nuovo peggioramento ad iniziare dal centro-nord.

La media degli scenari del modello americano valida per giovedi 1 ottobre mostra quanto detto poco sopra:

Per prima cosa notiamo una configurazione barica maggiormente autunnale rispetto alle mappe che abbiamo osservato nel recente passato. Le alte pressioni non sono più molto ficcanti, mentre l'azione delle correnti fresche nord atlantiche (frecce blu) diventa invece maggiormente incisiva.

Quella proposta dalla mappa è una situazione di intervallo tra una struttura depressionaria uscente (sulla destra) ed un'altra (in alto a sinistra) che probabilmente diverrà la protagonista nei giorni successivi; una situazione di bel tempo autunnale con clima gradevole e qualche addensamento non foriero di precipitazioni rilevanti.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 3 ottobre, notiamo una situazione completamente mutata rispetto alla mappa sopra:

Sull'Europa occidentale si stabilirà una vasta saccatura, ovvero una figura aperta di bassa pressione che sarà foriera di maltempo per diversi giorni in loco.

Per ciò che concerne lì'Italia, se questa situazione fosse confernata sarebbe garanzia di piogge estese e persistenti al nord, sul Tirreno e la Sardegna, con probabile estensione dei fenomeni al resto d'Italia nelle giornate successive; in altre parole, AUTUNNO quasi per tutti.

