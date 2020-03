Meteo a 15 giorni: una tregua, poi altro MALTEMPO

Il quadro generale rimarrà quello di un mese dinamico, poco votato alla stabilità prolungata, cosi come del resto sarebbe nel suo DNA. Ecco perché la breve fase anticiclonica a prevista intorno alla metà della prossima settimana, dovrebbe essere poi seguita da affondi perturbati progressivamente più importanti.



Andiamo però con ordine; ecco la fase stabile e gradevole che il modello americano annuncia da giorni, congiuntamente ad una temporanea (e forse ultima) ripresa della spinta zonale atlantica:

Subito dopo, già intorno a sabato 14 o domenica 15 interverranno le correnti atlantiche a limare la parte settentrionale del cuneo anticiclonico di matrice subtropicale, andando a proporre condizioni di spiccata variabilità. Magari non si tornerà subito a precipitazioni diffuse, ma l'Italia si troverà inserita in un canale depressionario, che potrebbe gradualmente culminare in scambi di calore lungo i meridiani sempre più importanti da lunedì 16 in poi:

Addirittura alcune emissioni del modello americano puntano su peggioramenti ben più vistosi da mercoledì 18 in poi, come risulta ben evidente da questa mappa:

Il tutto si tradurrebbe in sbalzi termici, precipitazioni, che in montagna, sia sulle Alpi che sugli Appennini, risulterebbero nevose sino a quote anche relativamente basse.



SINTESI meteo da venerdì 13 a venerdì 20 marzo:

venerdì 13 marzo: tempo generalmente buono salvo modesti addensamenti su Liguria e Toscana e transito di velature sul settentrione, specie lungo le Alpi, temperature miti.



da sabato 14 a domenica 15 marzo: un po' di variabilità sull'insieme del territorio, qualche precipitazione passeggera possibile su nord-est, regioni centrali tirreniche e in genere zone interne appenniniche del centro e poi Campania e basso Tirreno. Maggiori schiarite al nord-ovest. Lieve calo termico.



lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo: giornate abbastanza soleggiate ma ventilate con addensamenti passeggeri, da martedì sera tendenza a peggioramento al nord.



da mercoledì 18 marzo: fase probabilmente più instabile con formazione di depressioni nel Mediterraneo e precipitazioni più frequenti alternate a pause asciutte e a qualche schiarita, temperature in calo, nevicate sui rilievi dalle quote medie.