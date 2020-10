Meteo a 15 giorni: un po' BEL TEMPO, poi flusso turbolento da ovest?

Tra la fine di ottobre ed i primi giorni di novembre intercorre spesso un periodo più stabile e mite denominato "Estate dei Santi". Non è ovviamente una regola, ma stando alle mappe oggi in nostro possesso, la tradizione quest'anno potrebbe essere rispettata.

All'inizio della settimana prossima, l'iniezione dell'ex uragano Epsilon nel flusso atlantico, dovrebbe determinare un'accelerazione del getto alle alte latitudini con la formazione di una profonda depressione in sede Scandinava. Noi beneficeremo invece del risvolto della medaglia, ovvero di una rimonta anticiclonica che dovrebbe interessarci proprio nel periodo dei Santi.

La solidità di questo anticiclone è ancora in fase di studio: secondo il modello europeo sarà molto solido, mentre il modello americano non è dello stesso avviso, pur ponendo sempre una situazione anticiclonica per il periodo in questione.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata oggi pomeriggio dal modello americano per venerdi 30 ottobre:

Il getto furibondo presente sull'Europa settentrionale determinerà l'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo e l'Italia, dove avremo tempo stabile e mite, nebbia permettendo. Sui settori settentrionali del Continente agiranno invece forti tempeste in seno ad un tempo davvero perturbato.

Cosa succederà in seguito? Secondo il modello di oltre oceano, il flusso atlantico nei primi giorni di novembre dovrebbe abbassarsi di latitudine coinvolgendo anche il nostro Paese con un clima variabile, mite e ventoso. Ecco la situazione prevista per martedi 3 novembre:

Solo successivamente si potrebbe manifestare un rallentamento del getto con condizioni nuovamente perturbate e piu fredde sul nostro Paese, ma ne riparleremo nei prossimi giorni.

