Meteo a 15 giorni: tra CALDO e TEMPORALI

Estate viva e vegeta, ma non inossidabile sulla nostra Penisola. L'alta pressione riuscirà a garantire il proseguimento della bella stagione, che tuttavia verrà interrotta da repentine crisi temporalesche più attive sulle regioni centro-settentrionali.

In altre parole, i Paesi dell'Europa centro-settentrionale verranno costantemente interessati da un flusso instabile di matrice atlantica; di tanto in tanto, tale flusso si abbasserà di latitudine portando echi temporaleschi al nord e su parte del centro associati a cali termici più o meno marcati.

Al meridione e sulle Isole avremo invece pochissimi effetti nel campo delle precipitazioni anche se le temperature non si manterranno su valori stabilmente elevati.

La prima decade di luglio dovrebbe comunque concludersi con il sole e il caldo praticamente da nord a sud. Ecco la situazione attesa per giovedi 9 luglio:

Il cordone perturbato scorrerà a nord dell'arco alpino, unica area che potrebbe ricevere qualche temporale nel pomeriggio. Sul resto della Penisola tanto sole e temperature elevate specie al centro e al meridione.

Appena 4 giorni dopo, la struttura anticiclonica accuserà un'ammaccatura sulle regioni settentrionali e parte del centro; ecco la mappa estrapolata per la giornata di lunedi 13 luglio:

Il calo dei geopotenziali in quota favorirà la nascita di temporali che dalle regioni settentrionali si propagheranno al centro, specie le aree interne e adriatiche. Al sud e sulle Isole nessun cambiamento anche se il quadro termico tenderà a perdere qualche grado.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località