Meteo a 15 giorni: tornerà l'alta pressione o il tempo resterà instabile?

Non serve andare molto a ritroso nel tempo per trovare un maggio instabile sulla nostra Penisola. Quest'anno il mese mariano sta concedendo la pioggia alle regioni settentrionali, mentre il meridione è alle prese con una forte ondata di caldo che ha fatto saltare diversi record, ovviamente al rialzo.

Questa dicotomia climatica tra nord e sud si risolverà probabilmente all'inizio della settimana prossima, quando un po' di pioggia potrebbe arrivare anche al meridione.

A seguire, l'alta pressione farà un tentativo di imposizione sull'Italia, ma la parte forte slitterà a nord formando un massimo in sede scandinava.

Questa è la situazione sinottica prevista per sabato 23 maggio in Italia, secondo il modello americano:

Un sottile istmo di alta pressione tenderà di collegare il massimo sulla Scandinavia con il quartier generale africano, passando proprio sull'Italia.

In questa fase il tempo sarà nel complesso buono e anche abbastanza caldo, pur non mancando qualche fenomeno di instabilità nelle zone interne e montuose nel pomeriggio.

Come potete notare dalla mappa, la stabilità non darà assolutamente garanzie di durata. Infatti, la figura stabilizzante verrà insidiata da due distinte circolazioni depressionarie ubicate ai lati del sottile canale anticiclonico.

Volgendo lo sguardo oltre, queste due figure depressionarie potrebbero dialogare, estromettendo l'alta pressione dall'Italia in favore di un clima nettamente più instabile e meno caldo. Ecco la situazione estrapolata sempre dal modello americano per martedi 26 maggio:

La stabilità sarà di competenza della Penisola Scandinava. Da noi non avremo maltempo, ma un clima non affidabile nel tempo e nello spazio con rovesci alternati a fasi più soleggiate in un contesto termico nel complesso gradevole.

