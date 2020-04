Meteo a 15 giorni: terza decade di aprile con il MALTEMPO

Una terza decade di aprile votata all'instabilità, a tratti perturbata. E' questa la sintesi del tempo che dovremo aspettarci già a partire da lunedì 20 e probabilmente per diversi giorni a seguire.



Proprio come per le ciliegie, una depressione tira l'altra e quando sull'Europa si viene a creare uno schema barico come quello prospettato dalle mappe, il maltempo diventa assai probabile: lo si nota dall'analisi dell'anomalia pressoria a 5500m prevista per il 25 aprile, il Mediterraneo sembra in balia di un abbraccio depressionario:

Già prima però il maltempo risulta evidente in molte mappe del modello americano( e non solo): qui siamo a giovedì 23 aprile, dove viene messa in risalto la persistenza dell'azione depressionaria sul Mediterraneo:

Qui siamo a venerdì 24 aprile, molte le mappe sovrapponibili per il periodo in oggetto, tutte votate al maltempo:

E per il 25 aprile? Configurazione molto simile, anzi con un ulteriore contributo instabile in arrivo da ovest, cioè dall'Atlantico:

Ma la media degli scenari è concorde con queste rappresentazioni cosi spudoratamente favorevoli a questi scenari depressionari, oltretutto con l'ovest in stretta collaborazione con l'est e l'anticiclone defilato a nord? Pare proprio di si, eccone la conferma:

IN SINTESI terza decade di aprile:

-caratterizzata da frequenti precipitazioni, più insistenti e diffuse al nord e al centro ma possibili anche al sud, temperature in leggero sotto media.



-qualche finestra soleggiata sempre possibile ma in un contesto tra il variabile e l'instabile e fenomeni temporaleschi pomeridiani sui rilievi e le zone interne sempre possibili



-al momento NON si vedono anticicloni in grado di stabilizzare il tempo nello stesso intervallo di tempo.