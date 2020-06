Meteo a 15 giorni: TEMPORALI al nord e al centro nella prima settimana di luglio?

Quanto potrà durare la fase estiva che ci sta interessando? L'alta pressione sembra avere le carte in regola per durare fino ai primi giorni di luglio. Successivamente, potrebbe intervenire un cambiamento che analizzeremo nel dettaglio.

Ecco l'alta pressione che, a parte qualche locale disturbo, resterà in sella fino ai primi giorni di luglio. Di seguito, la situazione sinottica prevista per mercoledi 1 luglio:

Notate la spinta dell'alta pressione delle Azzorre che dal vicino Atlantico si protenderà fino alla nostra Penisola. Tutto ciò sarà garanzia di tempo stabile e caldo, fatta eccezione per qualche temporale di stagione sui rilievi durante il pomeriggio.

Successivamente, la situazione potrebbe modificarsi stante il ritiro della struttura stabilizzante verso sud. Ecco la mappa sinottica estrapolata dal modello americano per venerdi 3 luglio:

L'estate potrebbe concedere un break al nord e al centro con alcuni temporali accompagnati da aria più fresca. Più marginale risulterebbe l'interessamento del meridione e delle Isole dove comunque il caldo dovrebbe attenuarsi.

Anche successivamente le correnti atlantiche potrebbero contrastare l'alta pressione al centro e al nord, concedendo un tempo un po' instabile e non caldo. Nessun problema invece per il sud e le isole dove il sole seguiterà a splendere in maniera quasi incontrastata.