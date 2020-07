Meteo a 15 giorni: TEMPORALI a fasi alterne al nord, ESTATE sul resto d'Italia

Come già anticipato nei giorni scorsi, sembra probabile la continuazione di un'estate abbastanza gentile sull'Italia anche nei primi giorni di agosto; ciò non vuol dire che il caldo sarà assente, ma non si dovrebbero scomodare temperature record o punte eccessive di malessere fisiologico da nord a sud.

Ciò che manca quest'anno è un solido promontorio anticiclonico di matrice africana che spesso ha tormentato le estati italiche degli ultimi anni con temperature molto elevate ed una completa assenza di fenomeni.

Quest'anno l'atmosfera sembra conservare una buona fluidità di movimento. Le eventuali ondate calde hanno in genere carattere transitorio e sono intervallate da break instabili segnatamente al nord.

La prima mappa mostra la previsione imbastita questo pomeriggio dal modello americano per giovedi 30 luglio:

Notiamo un anticiclone azzorriano con il braccio un po' corto. Ne approfitteranno le correnti instabili atlantiche che metteranno sotto temporali il nord e parte delle regioni centrali, determinando anche un calo delle temperature.

Al meridione e sulle Isole, invece, l'estate stabile non dovrebbe avere soste anche se un lieve calo delle temperature ed una maggiore ventilazione si risconteranno anche qui.

A seguire avremo un parziale miglioramento, prima di una nuova intrusione più fresca al centro-nord nei primi giorni di agosto:

La mappa estrapolata dal modello americano per lunedi 3 agosto mostra un tempo molto simile alle giornate precedenti. Il settentrione e parte del centro sotto un clima meno caldo ed a tratti temporalesco, mentre il sud e le Isole si crogioleranno sotto una stabilità estiva abbastanza ventilata e gradevole.

