Meteo a 15 giorni: sui binari di un'estate DINAMICA

Cosa bolle in pentola per la seconda quindicina di luglio in Italia? Osservando le mappe a medio e lungo termine non si notano ondate di caldo molto intense sul Mediterraneo, comandate dal temibile anticiclone africano.

Il tempo dovrebbe viaggiare sui binari di una relativa dinamicità, sulla falsariga della prima decade del mese in questione; in altre parole, belle fasi estive (in cui le temperature non saranno mai troppo elevate) si alterneranno a periodi più variabili e meno caldi, quando sarà possibile ascoltare il rombo di qualche temporale.

La mappa sinottica relativa a venerdi 17 luglio mostra una situazione gradevole e variabile soprattutto al centro e al meridione:

L'alta pressione delle Azzorre resterà un po' defilata ad ovest; sul suo fianco orientale scenderanno correnti più fresche da nord-est che imporranno un po' di instabilità sull'Italia, specie al centro e al meridione, con alcuni temporali essenzialmente pomeridiani.

Successivamente, il tempo dovrebbe rimettersi al bello stante una nuova espansione dell'alta pressione verso l'Italia. Ecco la mappa estrapolata per martedi 21 luglio:

Bel tempo da nord a sud con temperature in aumento, ma senza esagerare. Notate però come resterà vivace la circolazione sulla media Europa e addirittura perturbata e fredda in sede scandinava; la parte periferica di questa vasta depressione potrebbe toccare le regioni settentrionali a partire da giovedi 23 luglio apportando altri temporali e aria più fresca in loco.

Sulle altre regioni l'estate continuerà, ma accompagnata da un lieve calo delle temperature massime.