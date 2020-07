Meteo a 15 giorni: sinfonia estiva agostana

Esaurita l'azione più fresca (anzi, "meno calda") che ci accompagnerà per la prima parte della settimana prossima, l'estate riprenderà il controllo delle operazioni sull'Italia, promettendo stabilità e bel tempo fino al termine della prima decade agostana.

Ad una prima occhiata sembra che alla stabilità atmosferica si affianchino temperature non troppo elevate; in altre parole, non si dovrebbero raggiungere sull'Italia i picchi termici che stiamo affrontando in queste ultime giornate.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per domenica 9 agosto:

Tripudio di alta pressione e di caldo (per fortuna non eccessivo) che garantirà tanto sole sull'Italia per diversi giorni. Le uniche varianti allo strapotere della stabilità saranno i soliti temporali di stagione che di tanto in tanto si faranno vedere lungo i rilievi alpini e sulla dorsale appenninica tra il pomeriggio e la serata.

Quando cambierà questa situazione? Il modello americano nella sua corsa pomeridiana contempla l'avvicinamento di una saccatura da ovest alle soglie del periodo di Ferragosto. Ecco la mappa estrapolata dal modello medesimo per giovedi 13 agosto:

L'alta pressione potrebbe essere erosa sul suo fianco occidentale da una depressione in ingresso sul nostro Continente. Se le cose andassero realmente così sarà probabile un'intensificazione dell'attività temporalesca ad iniziare dal nord in concomitanza con un clima meno caldo.

