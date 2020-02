Meteo a 15 giorni: si spera in qualche piccolo cambiamento...

L'inverno meteorologico ci saluterà esattamente tra 10 giorni (il 29 febbraio) per lasciare spazio alla primavera che, sempre meteorologicamente, prenderà avvio dal primo marzo.

L'anno bisestile ha portato poca fortuna all'inverno; quest'anno non è mai riuscito ad imporsi con decisione sull'Italia, se si eccettuano brevi e sporadici episodi che hanno fatto la felicità di pochi (anzi, di pochissimi) e l'infelicità di molti.

Come si concluderà il mese di febbraio? Con la solita alta pressione e la mitezza, ovviamente! Anche se la distanza previsionale non è imminente, possiamo affermare quasi con certezza che la situazione non cambierà fino alla fine del mese.

La media degli scenari del modello americano prevista per venerdi 28 febbraio mostra lo scenario di fondo che ha caratterizzato l'inverno italico:

Getto forsennato che scorre sull'Europa centro-settentrionale ed inevitabile allungo dell'alta pressione atlantica verso il Mediterraneo e l'Italia. Questa situazione ha presentato (e sta ancora presentando) una staticità disarmante negli ultimi due mesi.

Fino al termine di febbraio, la stabilità e la mitezza risulteranno quindi preponderanti in Italia rispetto ad eventuali piccoli disturbi che interesseranno limitati settori dello scacchiere nazionale.

L'inizio di marzo potrebbe portare qualche novità? Osservando la media di tutti gli scenari del modello americano estrapolata questo pomeriggio per lunedi 2 marzo, si nota una maggiore ondulazione delle correnti con l'inserimento di una perturbazione. Ecco la mappa:

Un passaggio instabile sull'Italia potrebbe essere nelle corde all'inizio del nuovo mese, accompagnato anche da una flessione delle temperature.

Va da sè che l'alta pressione sarà sempre in agguato ed ancora una volta risulterà troppo gonfia da consetire un passaggio perturbato con tutti i crismi sul nostro Paese; tuttavia, osservando le mappe a lungo termine, si apprezza un parziale abbassamento del fronte polare che potrebbe portare risvolti più freschi e dinamici nella prima settimana del nuovo mese.

Vedremo se le cose andranno realmente così; continuate pertanto a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località