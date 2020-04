Meteo a 15 giorni: si sbloccherà il tempo per la metà del mese? Arriveranno le PIOGGE?

Niente di eccezionale ma è già un segnale. Uno scambio meridiano di calore con un po' di aria fredda a sostenere una saccatura in discesa dal nord-ovest del Continente verso la Francia e addirittura l'Italia, come vediamo da questa mappa del modello americano prevista per il giorno di PASQUA:

Si scaverebbe un minimo pressorio al suolo a ridosso dell'alto Tirreno-Golfo Ligure, con ritorno delle precipitazioni su mezza Italia. Detto cosi sembra tutto molto facile. In realtà a non convincere c'è la quantità di freddo che sosterrà la saccatura nella sua discesa verso sud e soprattutto la vera volontà dell'anticiclone di lasciare sguarnito il Mediterraneo in modo tanto "sfacciato".



Abbiamo allora chiesto alla media degli scenari se in qualche modo questa linea di tendenza potesse avere almeno una discreta attendibilità per la Pasqua. Ne è scaturito qualcosa di lontanamente simile; cioè una flessione del campo barico e il possibile passaggio di una blanda saccatura da ovest ad est sul Continente, associata ad un fronte freddo, capace perlomeno di determinare qualche rovescio al nord e al centro del nostro Paese:

Dunque un certo mutamento potrebbe verificarsi, tuttavia lo riteniamo al momento abbastanza blando. Un cambiamento può importante a nostro giudizio sarà possibile solo dopo la metà del mese.



L'accumulo di calore alle nostre latitudini infatti e la persistenza di aria fredda in Scandinavia, potrebbe favorire uno scambio di calore ben più marcato. In questo caso le conseguenze perturbate sarebbero ben più rilevanti, ma questa è solo una remota ipotesi; vedremo se nei prossimi giorni i modelli ci seguiranno su questa "strada" instabile.



SINTESI del tempo da sabato 11 a sabato 18 aprile: (attendibilità previsionale bassa: 25%)



sabato 11 aprile: ancora bel tempo e clima mite.



domenica 12 aprile: repentino peggioramento al nord e sulle centrali tirreniche con piogge e temporali, neve oltre i 1800-2000m su ovest Alpi, nuvolaglia alternata ad ampie schiarite altrove, temperature in calo nelle aree interessate da piogge.



lunedì 13 aprile: tempo instabile al centro e al sud con rovesci e temporali sparsi per l'isolamento di una goccia fredda in quota a ridosso della Sardegna, tempo in miglioramento al nord. Temperature in calo al centro e al sud.



martedì 14 e mercoledì 15 aprile: residua instabilità in Appennino e sulle Isole Maggiori con brevi rovesci pomeridiani sulle zone interne ed appenniniche. Bello altrove, mite.



da giovedì 16 a venerdì 17 aprile: bel tempo e clima molto mite.



da sabato 18 aprile: possibile nuovo repentino peggioramento a sfondo temporalesco.