Meteo a 15 giorni: si ripete uno schema barico PERTURBATO per mezza Italia

Non più repentini affondi freddi dal nord Europa, ma temibili vortici atlantici carichi di pioggia, sia pure in un contesto mite. E' questo lo schema barico che si prospetta nell'arco delle prossime due settimane sul Continente.



Tutto questo andrebbe a riproporre condizioni già vissute durante i mesi autunnali, "un classico", ma che negli ultimi anni spesso non era stato più tale.



Chiaramente tutto questo va a determinare un'anomalia negativa pressoria costante sul centro Europa e su parte di quella mediterranea, come viene ben evidenziato qui:

Tradotto per i lettori meno esperti questo significa alto rischio di precipitazioni frequenti al nord e al centro, mentre il sud ne rimarrebbe meno coinvolto. Il tutto in un contesto termico mite al meridione, relativamente mite anche al centro, più fresco ed umido al nord, dove alle quote medio-alte cadrebbe anche la neve.



Ecco una panoramica della situazione prevista rispettivamente per sabato 24, martedì 27 e sabato 31 ottobre secondo il modello americano:

Come vedete cambia poco: le correnti proverranno sempre da ovest, il coinvolgimento del sud nelle precipitazioni potrà intervenire a tratti, mentre più compromesso appare il tempo sul resto d'Italia.



NON si nota alcun intervento stabilizzatore dell'anticiclone (almeno per ora) ma aspettiamo certamente le mosse del vortice polare.



IL TEMPO in SINTESI da sabato 24 a sabato 31 ottobre:

-al nord spesso molte nubi e precipitazioni intermittenti di debole o moderata intensità. Nevicate sulle Alpi, in media oltre i 1400-1700m, ma ad ovest anche più in basso a tratti. Clima fresco ed umido.



-al centro instabilità con frequenti rovesci, alternati a schiarite, fenomeni più probabili sul Tirreno. Temperature miti ma clima umido.



-al sud condizioni di variabilità con diverse finestre soleggiate ma anche qualche momento instabile e temporalesco, accompagnati da fenomeni anche intensi sulla Campania, clima mite.