Meteo a 15 giorni: settembre chiuderà dinamico con PIOGGE frequenti?

Non sembra più il tempo degli anticicloni persistenti; dalla metà della prossima settimana sperimenteremo condizioni di instabilità atmosferica più marcata, che si manifesterà dapprima al nord e al centro, poi in parte anche sul meridione.

Lo strappo viene evidenziato molto bene da questa mappa, che rappresenta la media degli scenari del modello americano prevista per giovedì 24 settembre:

E si delineano scenari anche più perturbati, scartabellando qua e là, come evidenzia ad esempio questa mappa (ma potremmo postarne molte altre dello stesso tenore) sempre per giovedì 24 settembre, ove si nota la goccia fredda agire su mezza Italia:

Una fase instabile probabilmente destinata a prolungarsi nel Mediterraneo, tanto è vero che nelle mappe previste per i giorni successivi si scorgono altre saccature in grado di disturbare il dominio dell'alta pressione, segnale anche di un abbassamento progressivo della linea di convergenza intertropicale, che ne stempera l'invadenza verso nord.

Guardate infatti cosa ci propone questa mappa per domenica 27 maggio, un altro cavo d'onda, un'altra situazione instabile, almeno per il nord:

Che si vada verso una fase nettamente meno stabile, più fresca, con valori termici perlomeno in linea con le medie del periodo, ce lo segnalano ormai da qualche giorno le carte "spaghetti", come vedete da questo grafico previsto sin verso la fine di settembre, dove viene indicato in alto il trend delle temperature a 1500m e sotto la probabilità di precipitazioni. Vale per il nord-est, ma riassume un po' l'andamento che si riscontra su tutta Italia per lo stesso periodo:

RIASSUMENDO: il tempo da giovedì 24 a mercoledì 30 settembre!

giovedì 24 settembre: instabilità diffusa al nord e al centro con precipitazioni sparse, anche temporalesche, variabile al sud con locali rovesci. Temperature in calo.



venerdì 25 settembre: variabilità su tutto il Paese con locali precipitazioni, ventilato e gradevole, tendenza a miglioramento.



sabato 26 settembre: dapprima bel tempo ovunque, poi possibile peggioramento al nord con locali rovesci ed isolati temporali, in estensione dalla sera alla Toscana.



domenica 27 settembre: ancora instabile sul nord-est e le regioni centrali con qualche temporale, specie su est Alpi, schiarite al nord-ovest, maestrale sulla Sardegna, bel tempo altrove, clima gradevole.



lunedì 28 settembre-martedì 29 settembre: nuovo impulso instabile in inserimento con maggiore coinvolgimento delle regioni centrali e meridionali con rovesci o temporali sparsi, ventilato e fresco.



mercoledì 30 settembre: probabile miglioramento.



Attendibilità: media (55%) sino a sabato 26, poi medio-bassa (40%) sino al 28, poi bassa (25%).