Meteo a 15 giorni: scenari più stabili in prospettiva, ma non sarà "estate inossidabile"

L'estate riuscirà ad uscire allo scoperto o sarà nuovamente surclassata dal rombo dei temporali? La tendenza per la seconda parte del mese è relativamente ottimista, in quanto sembra plausibile un primo slancio dell'alta pressione atlantica verso il Mediterraneo e l'Italia.

Siamo ancora distanti dall'estate inossidabile che spesso ci ha accompagnato negli ultimi anni. Tuttavia l'Italia non sarà più tapezzata da temporali da nord a sud come sta avvenendo adesso.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per sabato 20 giugno:

La mappa ci mostra alcune cose interessanti che potrebbero decretare il cambio di marcia della stagione. Per prima cosa notiamo lo slancio dell'alta pressione atlantica verso il Mediterraneo e l'Italia (freccia rossa), con tutte le perturbazioni che scorreranno a nord delle Alpi.

In Italia l'alta pressione sarà presente, ma non avrà carattere di inossidabilità. In altre parole, il bel tempo sarà sicuramente dominante, ma qualche temporale potrebbe visitare qua e la l'Italia, specie al nord e nelle aree interne del centro.

E' una situazione abbastanza normale per il mese di giugno, che non dovrebbe portare in grembo temperature canicolari come troppo spesso ha fatto in passato.

Volgendo lo sguardo oltre, le analisi odierne mostrano una continuazione del regime anticiclonico sul Mediterraneo, disturbato solo da interferenze atlantiche sulle regioni settentrionali. Ecco l'analisi estrapolata dalla media degli scenari americana per mercoledi 24 giugno:

Le frecce blu mostrano le correnti fresche atlantiche che faranno la spola sull'Europa centro-settentrionale, toccando in parte le regioni settentrionali. Sarà proprio su queste zone che potrebbero transitare alcuni temporali segnatamente sulle Alpi, ma con possibili sconfinamenti verso le aree di pianura sottostanti.

Le temperature saranno ovviamente in aumento, specie al centro e al sud, ma senza raggiungere punte calde esagerate.

