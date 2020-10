Meteo a 15 giorni: saremo nuovamente colpiti dal MALTEMPO o ci sarà una rimonta CALDA?

Da domenica 11 ottobre potrebbe intervenire su mezza Italia un nuovo peggioramento piovoso di stampo autunnale. Lo segnalano da giorni le medie degli scenari proposti dal modello americano ed europeo.



Tuttavia persistono alcuni dubbi, perché le emissioni ufficiali dei rispettivi modelli propongono anche una versione alternativa a questo schema barico: un affondo più soffocato sull'Iberia, con difficoltà del vortice nell'avanzamento verso est e l'inevitabile richiamo di una massa d'aria calda "di rimbalzo" sulla nostra Penisola, con una nuova parentesi estiva, soprattutto al centro e al sud, come mostra la mappa seguente:

E' una situazione di grande incertezza dunque, perché anche se le medie insistono su una situazione dinamica, cioè non bloccata, l'insistenza delle emissioni ufficiali verso una soluzione che invece vedrebbe una depressione isolarsi sull'Iberia fanno venire più di un dubbio.



Per la verità anche nel prosieguo le medie degli scenari vedono la situazione sempre volta alla dinamicità, cioè non bloccata, e dunque al momento le opzioni instabili rimangono prevalenti 60 a 40 su quelle che vedrebbero un blocco anticiclonico impossessarsi del Mediterraneo stabilizzando e scaldando oltre misura il tempo. Qui sotto due mappe previste per martedì 13 e poi per giovedì 15, che testimoniano proprio quanto esposto:

IN SINTESI il tempo da sabato 10 a giovedì 15 ottobre:

-l'ipotesi più probabile tra il 10 e l'11 ottobre vede un ritorno di nuvolaglia e qualche precipitazione al nord e sull'alto Tirreno, mentre sul resto del Paese potrebbe prevalere un tempo più soleggiato, caldo ed asciutto.



-L'evoluzione successiva 12-13 ottobre depone per un'estensione dell'instabilità anche al resto del centro e alla Campania con qualche rovescio o situazione temporalesca, unitamente ad un moderato calo termico.



-Dal 14 variabilità per tutti con fenomeni passeggeri e clima sostanzialmente mite, in linea con le medie stagionali.