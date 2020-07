Meteo a 15 giorni: reiterati DISTURBI all'estate, specie al NORD

L'estate di luglio proseguirà sull'Italia, anche se in maniera non inossidabile. Le regioni meridionali e le Isole vedranno un dominio pressochè indiscusso del sole e del caldo, ma senza esagerazioni in campo termometrico.

Il nord e parte del centro saranno invece soggetti a condizioni più variabili, che seppure in un contesto abbastanza stabile, non consentiranno il monopolio assoluto del sole e del caldo.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per venerdi 17 luglio:

Al maltempo dei settori settentrionali del Continente, dove avremo il continuo transito di perturbazioni, si contrapporrà l'estate mediterranea. Qui avremo sole e caldo, fatta eccezione per un po' di variabilità al nord con qualche temporale specie su Alpi e Prealpi.

Questa situazione si manterrà inalterata per un paio di giorni; successivamente, il flusso atlantico potrebbe leggermente abbassarsi di latitudine andando a toccare le regioni settentrionali e parte del centro. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per mercoledi 22 luglio:

Le condizioni di instabilità dall'Europa centrale, tenderanno ad estedersi al settentrione. Qui avremo il rischio di temporali in un contesto termico non eccessivamente caldo. Qualche temporale sarà possibile anche nelle zone interne del centro, con sconfinamenti in direzione del versante adriatico.

Su tutte le altre regioni il bel tempo dovrebbe continuare in maniera quasi indisturbata, ma accompagnato da temperature non eccessivamente elevate.

