Meteo a 15 giorni: quanto durerà l'anticiclone?

L'anticiclone in arrivo da giovedì 29 ottobre rimarrà con noi almeno sino a giovedì 5 novembre, cioè per almeno una settimana. Questo coinciderà con una fase di tempo gradito a tutti, perché ci consentirà di stare maggiormente all'area aperta, in compagnia di temperature sostanzialmente miti.



Solo in Valpadana, in qualche valle del centro e in quelle più interne del sud la fase coinciderà con una marcata inversione termica che potrà dar luogo alla formazione di nebbie anche dense, associate a freddo umido.



La stabilità atmosferica farà anche ristagnare l'aria nel catino padano, aggravando la situazione legata all'inquinamento atmosferico, solo minimamente ridimensionato dalla riduzione degli spostamenti a causa dell'emergenza covid 19.



Quando darà i primi segni di cedimento l'anticiclone? Probabilmente da giovedì 5 comincerà un certo indebolimento del suo bordo orientale come si nota da questa mappa prevista proprio per quella giornata:

Un vero cambiamento delle condizioni atmosferiche non sembra previsto prima di domenica 8 novembre, quando l'implosione dell'alta pressione appare più netta secondo la media degli scenari del modello americano.

Difficile però trovare uno schema barico che rappresenti degnamente il cambiamento; i vari scenari sono ancora confusi; l'unico un po' più credibile, poiché più volte osservato in passato in caso di ostinazione nella presenza dell'alta pressione, è il classico minimo sullo Jonio con maltempo su medio Adriatico e meridione e generale calo termico ovunque, così come si nota nella mappa seguente:

IN SINTESI il tempo tra lunedì 2 e domenica 8 novembre:

-il tempo dovrebbe rimanere buono quasi ovunque sino a giovedì 5 novembre, eccezion fatta per qualche nebbia al nord e nelle valli del centro, in un contesto relativamente mite.



-Possibile passaggio a variabilità nei giorni successivi con probabile fase instabile su parte del Paese da domenica 8 novembre, associata ad un calo termico, da confermare.