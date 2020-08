Meteo a 15 giorni: prove tecniche di "rottura estiva"...

Gli scenari si rincorrono nei modelli e cercano di fare chiarezza sull'evoluzione che seguirà il tempo nella terza decade di agosto. Alcune mappe optano per una rottura stagionale vecchio stile che sarebbe orchestrata da una depressione atlantica sull'Europa occidentale. Altre invece sono più prudenti e non vedono un'uscita dell'alta pressione in tempi brevi dall'Italia o magari optano per fenomeni solo al nord.

Lo scenario ufficiale del modello americano imbastitio questo pomeriggio con il benestare della media di tutti gli scenari dell'elaborato medesimo, preme sull'acceleratore e mostra una rottura stagionale senza "se" e senza "ma".

Ecco la situazione estrapolata dal modello di oltre oceano per la fine della settimana prossima, o meglio per sabato 22 agosto:

L'alta pressione sull'Italia verrebbe praticamente annientata da correnti fresche nord atlantiche. L'impatto dell'aria fresca su un mare fortamente surriscaldato darebbe vita a contrasti accesi con temporali anche forti in marcia da nord a sud.

Notate l'alta pressione delle Azzorre che si posizionerà "di quinta" sul vicino Atlantico, quasi intimorita da questo stato di cose.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo verso la fine del mese, notiamo che la situazione non cambierà molto. Ecco una mappa estrapolata dal modello americano per martedi 25 agosto:

L'estate sull'Italia sarebbe praticamente conclusa a suon di rovesci e temporali. Si tratta forse di un'ipotesi un po' estrema, ma è degna comunque di essere menzionata.

Nei prossimi giorni saremo sempre in trincea per cercare di sbrogliare questa intricata matassa. Continuate pertanto a seguirci...

